Вкладчики банка "Михайловский" заявили о заангажированности следствия в интересах ФГВФЛ

“С самого начала уголовных расследований по банку “Михайловский” (БМ) вкладчикам банка стало известно, что это расследование, которое начато по заявлению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (Фонд), проводится однобоко в интересах Фонда.

За время проведения этих расследований вкладчики собрали немало подтверждений предвзятости расследования в интересах Фонда. В частности тысячи заявлений-уведомлений вкладчиков БМ о совершении уголовного преступления работниками Фонда и УО Фондом на ликвидацию БМ были следователями направлены и привязаны к уголовных производств, которые были открыты по заявлениям Фонда.

Такое дерзкое нарушение прав вкладчиков происходит по всей территории Украины”, - отметил он.

Ю.Ющенко подчеркнул, что вкладчики банка “Михайловский” передали документальные подтверждения предвзятого проведения расследований по делу в интересах Фонда антикоррупционному комитету Верховной Рады.

“Вкладчики разоблачили причины такой заинтересованности Фонда в проведении необъективных, предвзятых расследований по уголовным правонарушениям относительно БМ.

Существует целый ряд подтверждений неправомерного отказа Фондом возмещения гарантированных сумм вкладчикам БМ. К этим подтверждениям относятся надуманные причины, по которым Фонд отнес суммы/транзакции к ничтожным.

Окружной Административный суд г.Киева (№ 826/15017/16) постановил: "2. Признать недействительным приказ Уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление временной администрации в ПАО "Банк Михайловский" №42/2 от 01.06.2016 г. в части утверждения результатов проведенной проверки сделок на предмет их ничтожности, по которым установлена ничтожность сделок (транзакции) по выполнению 19.05.2016 года платежных документов ООО "Инвестиционно-расчетный центр" (код ЕГРПОУ 39140702) по перечислению денежных средств на счета...".

Именно этот приказ № 42/2 Фонд использует для отказа вкладчикам в выплате им гарантированных сумм. Другие судебные решения по искам вкладчиков в Фонд и УО на ликвидацию БМ удовлетворяются судами (примеры таких решений: № 822/1747/16, № 822/2068/16, № 802/1571/16-а, № 822/1910/16, № 822/2147/16, № 823/1692/16, № 814/2037/16, № 822/2261/16, № 822/2163/16, № 804/4984/16, № 822/2023/16, № 822/1947/16, № 823/1144/16, № 826/15017/16.)”, - подчеркнул он.

Вкладчики банка “Михайловский” убеждены, что отказ в выплатах со стороны ФГВФЛ является безосновательным и надуманным.

"Именно искажение Фондом правовых норм законодательства Украины создало напряжение в обществе и привело к страданиям десятков тысяч вкладчиков ПАО "Банк Михайловский". Таким образом Фонд с помощью органов досудебного следствия переводит свою вину на Игоря Дорошенко. Такие действия следственных органов не допускаются", - резюмировал Ю.Ющенко.

Напомним, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных. По информации экспертов, руководство банка не нарушало действующего законодательства, а банк был способен и в дальнейшем выполнять свои обязательства перед клиентами.

Как ранее сообщал УНН, эксперты банковского рынка предполагают, что ликвидацию банка "Михайловский" организовала заместитель главы НБУ Е.Рожкова в интересах "Платинум банка". До должности в НБУ Е.Рожкова руководила "Платинум Банк", который принадлежит бизнесмену Борису Кауфману. Весной 2016 года у "Платинум банка" была острая потребность в докапитализации, поэтому по версии экспертов, Е.Рожкова решила помочь "Платинум банку" докапитализироваться за счет кредитного портфеля банка "Михайловский".