Вкладники банку “Михайлівський” заявили про заангажованість слідства в інтересах ФГВФО

“З самого початку кримінальних розслідувань по банку “Михайлівський” (БМ) вкладникам банку стало відомо, що це розслідування, яке розпочато за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд), проводиться однобоко у інтересах Фонду.

За час проведення цих розслідувань вкладники зібрали чимало підтверджень упередженості розслідування у інтересах Фонду. Зокрема тисячі заяв-повідомлень вкладників БМ про скоєння кримінального злочину працівниками Фонду та УО Фондом на ліквідацію БМ були слідчими направлені та приєднані до кримінальних проваджень, які були відкрито за заявами Фонду.

Таке зухвале порушення прав вкладників відбувається по всій території України”, - зазначив він.

Ю.Ющенко наголосив, що вкладники банку “Михайлівський” передали документальні підтвердження упередженого проведення розслідувань по справі у інтересах Фонду антикорупційному комітету Верховної Ради.

“Вкладники викрили причини такої зацікавленості Фонду у проведенні необ’єктивних, упереджених розслідувань по кримінальним правопорушенням по БМ.

Існує ціла низка підтверджень неправомірного відмовлення Фондом відшкодування гарантованих сум вкладникам БМ. До цих підтверджень відносяться надумані причини, за якими Фонд відніс суми/транзакції до нікчемних.

Окружний Адміністративний суд м.Києва (№ 826/15017/16) постановив: «2. Визнати нечинним наказ Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк Михайлівський» №42/2 від 01.06.2016 р. в частині затвердження результатів проведеної перевірки правочинів на предмет їх нікчемності, за якими встановлено нікчемність правочинів (транзакції) з виконання 19.05.2016 року платіжних документів ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702) по перерахуванню коштів на рахунки …».

Саме цей наказ № 42/2 Фонд використовує для відмови вкладникам у виплаті їм гарантованих сум. Інші судові рішення за позовами вкладників до Фонду та УО на ліквідацію БМ задовольняються судами (приклади таких рішень: № 822/1747/16, № 822/2068/16, № 802/1571/16-а, № 822/1910/16, № 822/2147/16, № 823/1692/16, № 814/2037/16, № 822/2261/16, № 822/2163/16, № 804/4984/16, № 822/2023/16, № 822/1947/16, № 823/1144/16, № 826/15017/16.)”, - наголосив він.

Вкладники банку “Михайлівський” переконані, що відмова у виплатах з боку ФГВФО є безпідставною та надуманою.

“Саме спотворення Фондом правових норм законодавства України створило напруження у суспільстві та призвело до страждань десятків тисяч вкладників ПАТ «Банк Михайлівський». Таким чином Фонд за допомогою органів досудового слідства перекладає свою провину на Ігоря Дорошенка. Такі дії слідчих органів є не припустимими”, - резюмував Ю.Ющенко.

Нагадаємо, правова експертиза підтвердила необґрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних. За інформацією експертів, керівництво банку не порушувало чинного законодавства, а банк був спроможний й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами.

Як раніше повідомляв УНН, експерти банківського ринку припускають, що ліквідацію банку “Михайлівський” організувала заступник голови НБУ К.Рожкова в інтересах “Платинум банку”. До посади в НБУ К.Рожкова керувала “Платинум банком”, який належить бізнесмену Борису Кауфману. Навесні 2016 року у “Платинум банку” була гостра потреба у докапіталізації, тому за версією експертів, К.Рожкова вирішила допомогти “Платинум банку” докапіталізуватися за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”.