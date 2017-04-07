Вход на станциях столичного метро ограничат из-за матча "Динамо" - "Олимпик"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 квтиня. УНН. В воскресенье, 9 апреля, в связи с проведением матча "Динамо" - "Олимпик" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного метро.
В пресс-службе отметили, что после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Как сообщал УНН, работа остановки столичного транспорта возле метро "Левобережная" изменится.
Также напомним, что в Пасхальную ночь столичная подземка будет работать на час дольше и откроется утром на час раньше.