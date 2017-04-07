Вход на станциях столичного метро ограничат из-за матча "Динамо" - "Олимпик"

В пресс-службе отметили, что после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщал УНН, работа остановки столичного транспорта возле метро "Левобережная" изменится.

Также напомним, что в Пасхальную ночь столичная подземка будет работать на час дольше и откроется утром на час раньше.