Вхід на станціях столичного метро обмежать через матч "Динамо" - "Олімпік"

У прес-службі зазначили, що після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

Як повідомляв УНН, робота зупинки столичного транспорту біля метро “Лівобережна” зміниться.

Також нагадаємо, що у Великодню ніч столична підземка працюватиме на годину довше і відкриється вранці на годину раніше.