Вхід на станціях столичного метро обмежать через матч "Динамо" - "Олімпік"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квтіня. УНН. В неділю, 9 квітня, у зв'язку з проведенням матчу "Динамо" - "Олімпік" можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену, передає УНН із посиланням на прес-службу столичного метро.
У прес-службі зазначили, що після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.
Як повідомляв УНН, робота зупинки столичного транспорту біля метро “Лівобережна” зміниться.
Також нагадаємо, що у Великодню ніч столична підземка працюватиме на годину довше і відкриється вранці на годину раніше.