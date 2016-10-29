"Вход" и "выход" СМ "Золотые ворота" в направлении ул. Владимирская сегодня не будет работать
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. С 8:00 29 октября по 17:00 30 октября и с 08.00 12 ноября до 17:00 13 ноября вход / выход на станции "Золотые ворота" в направлении ул. Владимирская не будет. Об этом сообщает КГГА КСУ "Контактный центр города Киева 1551", передает УНН.
Отмечается, что такие изменения в работе станции связаны с проведением работ по реконструкции фасада дома по ул. Владимирская, 42.
Также выход на Золотоворотский проезд будет работать в обычном режиме.