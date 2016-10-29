"Вхід" і "вихід" на СМ "Золоті ворота" у напрямку вул. Володимирівська сьогодні не працюватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. З 08:00 29 жовтня до 17:00 30 жовтня та з 08:00 12 листопада до 17:00 13 листопада вхід/вихід на станції “Золоті ворота” у напрямку вул. Володимирська не працюватиме. Про це повідомляє КМДА КБУ “Контактний центр міста Києва 1551”, передає УНН.
Зазначається, що такі зміни у роботі станції пов’язані з проведення робіт з реконструкції фасаду будинку по вул. Володимирська, 42.
Також вихід на Золотоворітський проїзд працюватиме у звичайному режимі.