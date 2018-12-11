Определился заключительный участник Клубного чемпионата мира по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В рамках финального матча Копа Либертадорес стал известнен заключительный участник Клубного чемпионата мира по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Аргентинский "Ривер Плейт" завоевал Кубок Либертадорес, обыграв по сумме двух матчей "Бока Хуниорс" (2:2, 3:1) и получил путевку в престижное международное соревнование.
Таким образом, в турнире в ОАЭ примут участие: "Реал" (Испания), "Ривер Плейт", "Эсперанс" (Тунис), "Гвадалахара" (Мексика), "Касима" (Япония), "Тим Веллингтон" (Новая Зеландия), "Аль-Айн" (ОАЭ).
Добавим также, поединки плей-офф пройдут 12 декабря, а финальные противостояния запланировано на 22-е число.
Напомним, что ранее состоялась жеребьевка Клубного ЧМ.