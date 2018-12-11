Визначився заключний учасник Клубного чемпіонату світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В рамках фінального матчу Копа Лібертадорес став відомим заключний учасник Клубного чемпіонату світу з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Аргентинський “Рівер Плейт” завоював Кубок Лібертадорес, обігравши за сумою двох матчів “Бока Хуніорс” (2:2, 3:1) та здобув путівку до престижних міжнародних змагань.
Таким чином, в турнірі в ОАЕ візьмуть участь: “Реал” Мадрид (Іспанія), “Рівер Плейт”, “Есперанс” (Туніс), “Гвадалахара” (Мексика), “Касіма” (Японія), “Тім Веллінгтон” (Нова Зеландія), “Аль-Айн” (ОАЕ).
Додамо також, поєдинки плей-офф пройдуть 12 грудня, а фінальні протистояння заплановані на 22-ге число.
Нагадаємо, що раніше відбулося жеребкування Клубного ЧС.