Определился заключительный участник четвертьфинала ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В столице России прошел восьмой поединок первого этапа плей-офф финальной части чемпионата мира по футболу Колумбия — Англия, передает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
В первой части второго тайма состоялось первое взятие ворот. При подаче с углового капитана англичан Харри Кейна не по правилам свалил на газон Санчес. Арбитр без колебаний назначил 11-метровый. Сам пострадавший реализовал пенальти, пробив по центру ворот.
Англичане уже готовились праздновать свой выход в восьмерку лучших сборных мира, как подача с углового Куардадо на 3-й компенсированной минуте привел к удару головой Мины. Мяч от газона влетел в цели — 1:1.
После двух экстра-таймов по 15 минут стартовала серия пенальти. При решающем ударе кипер Англии Пиккфорд парировал удар Карлоса Бакка и принес победу европейской сборной (4:3 по пенальти).
Заметим, что Эрри Мина забил свой третий гол на чемпионате мира-2018 и повторил рекорд в 1974 году, который принадлежал Брайтнер со сборной Германии: три гола защитника на одном турнире. Это достижение в 1990-м уже повторял другой немец Андреас Бреме.
Добавим, что оппонентом Англии по четвертьфиналу станет Швеция.