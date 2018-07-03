Определился заключительный участник четвертьфинала ЧМ-2018

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КИЕВ. 4 июля. УНН. В столице России прошел восьмой поединок первого этапа плей-офф финальной части чемпионата мира по футболу Колумбия — Англия, передает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

В первой части второго тайма состоялось первое взятие ворот. При подаче с углового капитана англичан Харри Кейна не по правилам свалил на газон Санчес. Арбитр без колебаний назначил 11-метровый. Сам пострадавший реализовал пенальти, пробив по центру ворот.

Англичане уже готовились праздновать свой выход в восьмерку лучших сборных мира, как подача с углового Куардадо на 3-й компенсированной минуте привел к удару головой Мины. Мяч от газона влетел в цели — 1:1.

После двух экстра-таймов по 15 минут стартовала серия пенальти. При решающем ударе кипер Англии Пиккфорд парировал удар Карлоса Бакка и принес победу европейской сборной (4:3 по пенальти).

Заметим, что Эрри Мина забил свой третий гол на чемпионате мира-2018 и повторил рекорд в 1974 году, который принадлежал Брайтнер со сборной Германии: три гола защитника на одном турнире. Это достижение в 1990-м уже повторял другой немец Андреас Бреме.

Добавим, что оппонентом Англии по четвертьфиналу станет Швеция.

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