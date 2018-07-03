Визначився заключний учасник чвертьфіналу ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У столиці Росії пройшов восьмий поєдинок першого етапу плей-оф фінальної частини чемпіонату світу з футболу: Колумбія — Англія, передає УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
У першій частині другого тайму відбулося перше взяття воріт. При подачі з кутового капітана англійців Харрі Кейна не за правилами звалив на газон Санчес. Арбітр не вагаючись призначив 11-метровий. Сам постраждалий реалізував пенальті, пробивши по центру воріт.
Англійці вже готувалися святкувати свій вихід до вісімки кращих збірних світу, як подача з кутового Куардадо на 3-й компенсованій хвилині призвів до удару головою Міни. М’яч від газону влетів до цілі — 1:1.
Після двох екстра-таймів по 15 хвилин стартувала серія пенальті. При вирішальному ударі кіпер Англії Піккфорд парирував удар Карлоса Бакка і приніс перемогу європейській збірній (4:3 по пенальті).
Зауважимо, що Еррі Міна забив свій третій гол на чемпіонаті світу-2018 і повторив рекорд 1974 року, який належав Паулю Брайтнеру зі збірної Німеччини: три голи захисника на одному турнірі. Це досягнення в 1990-му вже повторював інший німець Андреас Бреме.
Додамо, що опонентом Англії по чвертьфіналу стане Швеція.