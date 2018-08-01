Определился соперник и дата проведения следующего боя Ломаченко

"Реабилитация идет очень хорошо. Ломаченко пришел поддержать своего друга и соотечественника Усика в Москве, поэтому мы провели три, четыре дня вместе. Он работает со своим физиотерапевтом, я думаю, что процесс проходит хорошо. Я разговаривал с врачом, и он сказал, что это хорошая операция", - сказал Климас.

По словам менеджера, Ломаченко выйдет на ринг 1 декабря.

"Я ... общался с промоутерской компанией "Top Rank", говорил с ее главой Бобом Арумом. Планы такие: 25 августа Бельтран проведет бой с пуэрториканцем Хосе Педраса, а Ломаченко встречается с победителем противостояния. Бой Ломаченко с победителем противостояния Бельтран-Педрас состоится 1 декабря", - отметил Климас.

Как сообщалось ранее, Ломаченко остался на вершине мирового боксерского рейтинга по версии ESPN.