Визначився суперник та дата проведення наступного бою Ломаченка

"Реабілітація йде дуже добре. Ломаченко прийшов підтримати свого друга і співвітчизника Усика в Москві, тому ми провели три, чотири дні разом. Він працює зі своїм фізіотерапевтом, я думаю, що процес проходить добре. Я розмовляв з лікарем, і він сказав, що це хороша операція", - сказав Клімас.

За словами менеджера, Ломаченко вийде на ринг 1-го грудня.

"Я ... спілкувався з промоутерською компанією "Top Rank", говорив з її главою Бобом Арумом. Плани такі: 25 серпня Бельтран проведе бій з пуерторіканцем Хосе Педрасом, а Ломаченко зустрічається з переможцем протистояння. Бій Ломаченка з переможцем протистояння Бельтран-Педрас відбудеться 1 грудня", - наголосив Клімас.

Як повідомлялося раніше, Ломаченко залишився на вершині світового боксерського рейтингу за версією ESPN.