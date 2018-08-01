Визначився суперник та дата проведення наступного бою Ломаченка

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Менеджер чемпіона світу в легкій вазі по версії WBA Василя Ломаченка - Егіс Клімас, повідомив про деталі проведення бою українця після операції на плечі, інформує УНН з посиланням на ESPN.

"Реабілітація йде дуже добре. Ломаченко прийшов підтримати свого друга і співвітчизника Усика в Москві, тому ми провели три, чотири дні разом. Він працює зі своїм фізіотерапевтом, я думаю, що процес проходить добре. Я розмовляв з лікарем, і він сказав, що це хороша операція", - сказав Клімас.

За словами менеджера, Ломаченко вийде на ринг 1-го грудня.

"Я ... спілкувався з промоутерською компанією "Top Rank", говорив з її главою Бобом Арумом. Плани такі: 25 серпня Бельтран проведе бій з пуерторіканцем Хосе Педрасом, а Ломаченко зустрічається з переможцем протистояння. Бій Ломаченка з переможцем протистояння Бельтран-Педрас відбудеться 1 грудня", - наголосив Клімас.

Як повідомлялося раніше, Ломаченко залишився на вершині світового боксерського рейтингу за версією ESPN.

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