Определился состав Украины на Европейском юношеском олимпийском фестивале
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На ХІV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 9 по 16 февраля состоится в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Украину будут представлять 22 спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
Юные украинцы будут выступать в 5-ти видах спорта: горнолыжном спорте (4), биатлоне (8), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треку (4).
Состав юношеской сборной Украины:
Биатлон: Бочок Арсен (Черниговская область), Заровный Максим (Черниговская), Кинаш Степан (Харьковская), Кришталь Сергей (Киевская), Велигорская Алина (Черниговская), Городная Юлия (Львовская область), Квачан Анна (Черниговская), Продан Татьяна (Сумская)
Горнолыжный спорт: Подобедов Максимилиан (Ивано-Франковская), Сорокманюк Илья (Ивано-Франковская), Кнопова Татьяна (г. Киев), Маковецкая Юлия (Ивано-Франковская)
Лыжные гонки: Жувага Алексей (Харьковская), Колупайко Виталий (Черниговская), Ковалева Дарья (Сумская), Макарина Анастасия (Харьковская)
Фигурное катание: Кокура Андрей (г. Киев), Архипова Анастасия (г. Киев)
Шорт-трек: Глотов Никита (Харьковская), Федоренко Даниил (Харьковская), Зарванская Татьяна (Харьковская), Червенко Виктория (Харьковская).
Стоит отметить, что Олимпийский фестиваль ожидает более 900 юных спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 46 стран Старого Света, которые будут соревноваться в 8-ми видах спорта.