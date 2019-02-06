Визначився склад України на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На ХІV зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який з 9 по 16 лютого відбудеться в Сараєво та Східному Сараєво (Боснія та Герцеговина) Україну представлятимуть 22 спортсмени. Про це інформує прес-служба НОК України, передає УНН.
Юні українці виступатимуть в 5-ти видах спорту: гірськолижному спорті (4), біатлоні (8), лижних гонках (4), фігурному катанні (2) та шорт-треку (4).
Склад юнацької збірної України:
Біатлон: Бочок Арсен (Чернігівська область), Заровний Максим (Чернігівська), Кінаш Степан (Харківська), Кришталь Сергій (Київська), Велігорська Аліна (Чернігівська), Городна Юлія (Львівська), Квачан Анна (Чернігівська), Продан Тетяна (Сумська)
Гірськолижний спорт: Подобедов Максиміліан (Івано-Франківська), Сорокманюк Ілля (Івано-Франківська), Кнопова Тетяна (м. Київ), Маковецька Юлія (Івано-Франківська)
Лижні гонки: Жувага Олексій (Харківська), Колупайко Віталій (Чернігівська), Ковальова Дарина (Сумська), Макаріна Анастасія (Харківська)
Фігурне катання: Кокура Андрій (м. Київ), Архипова Анастасія (м. Київ)
Шорт-трек: Глотов Микита (Харківська), Федоренко Данило (Харківська), Зарванська Тетяна (Харківська), Червенко Вікторія (Харківська).
Варто відзначити, що Олімпійський фестиваль очікує понад 900 юних спортсменів віком від 14 до 18 років з 46 країн Старого Світу, які змагатимуться у 8-ми видах спорту.