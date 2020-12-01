Определился лидер стартовой половины сезона Первой лиги Украины по футболу

“Агробизнес” благодаря выигрышу над “Полесьем” в гостях (3:1) удержало звание победителя первой части сезона — 31 пункт. Однако “Верес” отстает только на бал и имеет игру в запасе. Тройку лучших замыкает “Черноморец”- 28 пунктов.

Результаты других баталий:



“ВПК-Агро” — “Альянс” — 1:3;



“Верес” — “Оболонь” — 1:0;



“Черноморец” — “Авангард” — матч не состоялся;



“Нива” — “Металлист 1925” — 1:2;



“Николаев” — “Кристалл” — 6:0;



“Прикарпатье” — “Горняк-Спорт” — 1:2;



“Кремень” — “Волынь” — 1:2.



Примечательно, что первая часть сезона завершится 5 декабря перенесенным поединком 5-го тура между “Альянсом” и “Кристаллом”. Команды договорились выяснить отношения еще в этом году, а ПФЛ не возражала.