Определился лидер стартовой половины сезона Первой лиги Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В 16-м туре перволигового чемпионата Украины по футболу состоялся ряд поединков, передает УНН со ссылкой на УАФ.
“Агробизнес” благодаря выигрышу над “Полесьем” в гостях (3:1) удержало звание победителя первой части сезона — 31 пункт. Однако “Верес” отстает только на бал и имеет игру в запасе. Тройку лучших замыкает “Черноморец”- 28 пунктов.
Результаты других баталий:
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- “ВПК-Агро” — “Альянс” — 1:3;
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- “Верес” — “Оболонь” — 1:0;
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- “Черноморец” — “Авангард” — матч не состоялся;
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- “Нива” — “Металлист 1925” — 1:2;
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- “Николаев” — “Кристалл” — 6:0;
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- “Прикарпатье” — “Горняк-Спорт” — 1:2;
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- “Кремень” — “Волынь” — 1:2.
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Примечательно, что первая часть сезона завершится 5 декабря перенесенным поединком 5-го тура между “Альянсом” и “Кристаллом”. Команды договорились выяснить отношения еще в этом году, а ПФЛ не возражала.