Визначився лідер стартової половини сезону Першої ліги України з футболу

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У 16-му турі першолігового чемпіонату України з футболу відбулася низка поєдинків, передає УНН з посиланням на УАФ.

“Агробізнес” завдяки виграшу над “Поліссям” в гостях (3:1) втримало звання переможця першої частини сезону — 31 пункт. Проте Верес" відстає тільки на бал і має гру в запасі. Трійку найкращих замикає “Чорноморець” — 28 пунктів.

Результати інших баталій:

  • “ВПК-Агро” — "Альянс“— 1:3;
  • “Верес” — “Оболонь” — 1:0;
  • “Чорноморець” — “Авангард” — матч не відбувся;
  • “Нива” — “Металіст 1925” — 1:2;
  • “Миколаїв” — “Кристал” — 6:0;
  • “Прикарпаття” — “Гірник-Спорт” — 1:2;
  • “Кремінь” — “Волинь” — 1:2.

Примітно, що перша частина сезону завершиться 5 грудня перенесеним поєдинком 5-го туру між “Альянсом” і “Кристалом”. Команди дійшли згоди з’ясувати стосунки ще цього року, а ПФЛ не заперечувала.

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