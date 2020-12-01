Визначився лідер стартової половини сезону Першої ліги України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У 16-му турі першолігового чемпіонату України з футболу відбулася низка поєдинків, передає УНН з посиланням на УАФ.
“Агробізнес” завдяки виграшу над “Поліссям” в гостях (3:1) втримало звання переможця першої частини сезону — 31 пункт. Проте Верес" відстає тільки на бал і має гру в запасі. Трійку найкращих замикає “Чорноморець” — 28 пунктів.
Результати інших баталій:
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- “ВПК-Агро” — "Альянс“— 1:3;
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- “Верес” — “Оболонь” — 1:0;
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- “Чорноморець” — “Авангард” — матч не відбувся;
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- “Нива” — “Металіст 1925” — 1:2;
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- “Миколаїв” — “Кристал” — 6:0;
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- “Прикарпаття” — “Гірник-Спорт” — 1:2;
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- “Кремінь” — “Волинь” — 1:2.
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Примітно, що перша частина сезону завершиться 5 грудня перенесеним поєдинком 5-го туру між “Альянсом” і “Кристалом”. Команди дійшли згоди з’ясувати стосунки ще цього року, а ПФЛ не заперечувала.