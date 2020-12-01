Визначився лідер стартової половини сезону Першої ліги України з футболу

“Агробізнес” завдяки виграшу над “Поліссям” в гостях (3:1) втримало звання переможця першої частини сезону — 31 пункт. Проте Верес" відстає тільки на бал і має гру в запасі. Трійку найкращих замикає “Чорноморець” — 28 пунктів.

Результати інших баталій:



“ВПК-Агро” — "Альянс“— 1:3;



“Верес” — “Оболонь” — 1:0;



“Чорноморець” — “Авангард” — матч не відбувся;



“Нива” — “Металіст 1925” — 1:2;



“Миколаїв” — “Кристал” — 6:0;



“Прикарпаття” — “Гірник-Спорт” — 1:2;



“Кремінь” — “Волинь” — 1:2.



Примітно, що перша частина сезону завершиться 5 грудня перенесеним поєдинком 5-го туру між “Альянсом” і “Кристалом”. Команди дійшли згоди з’ясувати стосунки ще цього року, а ПФЛ не заперечувала.