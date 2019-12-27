Определилось имя наиболее результативного украинского футболиста года

Лидер “бело-синих” за период 2019 года набрал 39 очков по системе гол + пас. В сумме во всех официальных турнирах, а также за сборную Украины он провел 54 матча (пропустил только две игры за клуб и одну — за национальную команду). В активе вице-капитана “Динамо” 21 забитый мяч и 18 голевых передач.

Цыганков, к слову, стал и главным ассистентом года среди украинцев, с солидным отрывом опередив своего одноклубника Виталия Миколенко и нападающего “Шахтера” Мораеса.

Отмечается, что украинский бразилец уступил и в другом рейтинге. За год форвард “горняков” забил 25 мячей — на один меньше, чем Роман Яремчук. Нападающий бельгийского “Гента” стал главным бомбардиром 2019 года, сыграв за это время 57 матчей.