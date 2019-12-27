Визначилось ім'я найбільш результативного українського футболіста року

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Найрезультативнішим українським футболістом 2019 року став півзахисник "Динамо" і збірної України Віктор Циганков. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт "Команди номер один".

Лідер "біло-синіх" за період 2019 року набрав 39 очок за системою гол + пас. У сумі в усіх офіційних клубних турнірах, а також за збірну України він провів 54 матчі (пропустив лише дві гри за клуб і одну - за національну команду). В активі віце-капітана "Динамо" 21 забитий м'яч і 18 гольових передач.

Циганков, до слова, став і головним асистентом року серед українців, з солідним відривом випередивши свого одноклубника Віталія Миколенко і нападника "Шахтаря" Мораеса.

Зазначається, що український бразилець поступився і в іншому рейтингу. За рік форвард "гірників" забив 25 м'ячів - на один менше, ніж Роман Яремчук. Нападник бельгійського "Гента" став головним бомбардиром 2019 року, зігравши за цей час 57 матчів.

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