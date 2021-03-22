Определились заключительные участники полуфинала Кубка Англии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Лестере и Лондоне состоялись заключительные два поединка 1/4 финала Кубка Англии по футболу, передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
Лондонский “Челси” праздновал победу над аутсайдером АПЛ “Шеффилдом” — 2:0. На 24 минут Норвуд стал автором автогола, а в дополнительное к матчу время отличился легионер из Марокко Зиеш.
В другой баталии ведущих клубов АПЛ “Лестер” дома одолел “Манчестер Юнайтед”. Келечи Ихеаначо открыл счет в середине тайма, но Гринвуд установил паритет перед уходом на перерыв. После отдыха Тилеманс вернул преимущество “Лестеру”, а Ихеаначо оформил дубль — 3:1.
Отметим
В полуфинале “Челси” сразится с “Манчестер Сити” Александра Зинченко, а оппонентом “Лестера” станет “Саутгемптон”.