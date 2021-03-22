Визначилися заключні учасники півфіналу Кубку Англії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Лестері та Лондоні відбулися заключні два поєдинки 1/4 фіналу Кубку Англії з футболу, передає УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
Лондонський “Челсі” святкував перемогу над аутсайдером АПЛ “Шеффілдом” — 2:0. На 24 хвилин Норвуд став автором автоголу, а в додатковий до матчу час відзначився легіонер із Марокко Зієш.
В іншій баталії провідних клубів АПЛ “Лестер” вдома подужав “Манчестер Юнайтед”. Келечі Іхеаначо відкрив рахунок в середині тайму, але Грінвуд встановив паритет перед тим, як піти на перерву. Після відпочинку Тілеманс повернув перевагу “Лестеру”, а Іхеаначо оформив дубль — 3:1.
Відзначимо
У півфіналі “Челсі” змагатиметься із “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка, а опонентом “Лестера” стане “Саутгемптон”.