Визначилися заключні учасники півфіналу Кубку Англії з футболу

Деталі

Лондонський “Челсі” святкував перемогу над аутсайдером АПЛ “Шеффілдом” — 2:0. На 24 хвилин Норвуд став автором автоголу, а в додатковий до матчу час відзначився легіонер із Марокко Зієш.

В іншій баталії провідних клубів АПЛ “Лестер” вдома подужав “Манчестер Юнайтед”. Келечі Іхеаначо відкрив рахунок в середині тайму, але Грінвуд встановив паритет перед тим, як піти на перерву. Після відпочинку Тілеманс повернув перевагу “Лестеру”, а Іхеаначо оформив дубль — 3:1.

Відзначимо

У півфіналі “Челсі” змагатиметься із “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка, а опонентом “Лестера” стане “Саутгемптон”.