Определились все участники будущего чемпионата Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Стали известны клубы, которые в сезоне 2018/2019 выступят в мужской Суперлиге. Об этом говорится на сайте Федерации баскетбола Украины, передает УНН.
По результатам обработанных директоратом ФБУ предварительных заявок клубов на участие в чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд Дивизиона “А” сезона 2018/2019 право участвовать в Суперлиге получили 8 клубов — “Черкасские Обезьяны”, “Днепр”, “Киев-Баскет”, “Авантаж Политехник”, “Запорожье”, “Динамо Одесса”, “Николаев”, “Химик”.
При рассмотрении заявок во внимание бралась инфраструктура и финансовое состояние клубов.
Таким образом, вместо “Будивельника” и одесского БК “БИПА” будет выступать одесское “Динамо” и “Киев-Баскет”.
Добавим, что сезон в Суперлиге начнется в начале октября. Рабочей датой является 5 октября. Предшествовать первому туру розыгрыш Суперкубка Украины при участии чемпиона прошлого сезона Суперлиги Пари-Матч — БК “Черкасские Обезьяны” и победителя Кубка Украины прошлого сезона — БК “Днепр”.