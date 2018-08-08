Визначились усі учасники майбутнього чемпіонату України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Стали відомі клуби, які у сезоні 2018/2019 виступатимуть у чоловічій Суперлізі. Про це сказано на сайті Федерації баскетболу України, передає УНН.
За результатами опрацьованих Директоратом ФБУ попередніх заявок клубів щодо участі в чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд Дивізіону “А” сезону 2018/2019 право брати участь в Суперлізі отримали 8 клубів — “Черкаські Мавпи”, “Дніпро”, “Київ-Баскет”, “Авантаж Політехнік”, “Запоріжжя”, “Динамо Одеса”, “Миколаїв”, “Хімік”.
При розгляді заявок до уваги бралася інфраструктура та фінансовий стан клубів.
Таким чином, замість “Будівельника” та одеського БК “БІПА” виступатиме одеське “Динамо” та “Київ-Баскет”.
Додамо, що сезон у Суперлізі розпочнеться на початку жовтня. Робочою датою є 5 жовтня. Передуватиме першому туру розіграш Суперкубку України за участі чемпіона попереднього сезону Суперліги Парі-Матч — БК “Черкаські Мавпи” та переможця Кубка України попереднього сезону — БК “Дніпро”.