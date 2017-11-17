Определились все полуфиналисты итогового турнира АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бельгийский теннисист Гоффен завоевал заключительную путевку в 1/2 финала Итогового турнира АТР, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В матче за путевку в полуфинал представитель Бельгии на кортах в Лондоне уверенно обыграл теннисиста из Австрии Доминика Тима — 6: 4, 6: 1.
Эта победа стала второй для Гоффена, в матче первого тура он переиграл Рафаэля Надаля.
Таким образом, за право выступить в финале Гоффену будет противостоять швейцарец Роджер Федерер. Во втором полуфинале турнира сыграют болгарин Григор Димитров и Джек Сок из США.
Стоит отметить, что впервые с 2008 года сразу трое теннисистов дебютируют в 1/2 финала на турнире — Димитров, Сок и Гоффен.