Определились все полуфиналисты итогового турнира АТР

В матче за путевку в полуфинал представитель Бельгии на кортах в Лондоне уверенно обыграл теннисиста из Австрии Доминика Тима — 6: 4, 6: 1.

Эта победа стала второй для Гоффена, в матче первого тура он переиграл Рафаэля Надаля.

Таким образом, за право выступить в финале Гоффену будет противостоять швейцарец Роджер Федерер. Во втором полуфинале турнира сыграют болгарин Григор Димитров и Джек Сок из США.

Стоит отметить, что впервые с 2008 года сразу трое теннисистов дебютируют в 1/2 финала на турнире — Димитров, Сок и Гоффен.