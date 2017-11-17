Визначились усі півфіналісти Підсумкового турніру АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Бельгійський тенісист Давід Гоффен виборов заключну путівку до 1/2 фіналу Підсумкового турніру АТР, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
У матчі за путівку до півфіналу представник Бельгії на кортах в Лондоні впевнено обіграв тенісиста з Австрії Домініка Тіма — 6:4, 6:1.
Ця перемога стала другою для Гоффена, у матчі першого туру він переграв Рафаеля Надаля.
Таким чином, за право виступити у фіналі Гоффен протистоятиме швейцарець Роджер Федерер. У другому півфіналі турніру зіграють болгарин Григор Дімітров і Джек Сок з США.
Варто відзначити, що вперше з 2008 року відразу троє тенісистів дебютують в 1/2 фіналу на турнірі — Дімітров, Сок і Гоффен.