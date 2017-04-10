Определились все пары розыгрыша Кубка Стэнли

"Питтсбург Пингвинс" начнет защищать свой титул обладателя Кубка Стэнли 13-го апреля, когда стартует плей-офф 2017 года. Действующему чемпиону, который занял второе место в Московском дивизионе, на своей площадке необходимо будет бороться с "Коламбус Блю Джекетс", которые заняли там третье место.

Также в этот день состоятся еще четыре игры (гости указаны первыми): "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Монреаль Канадиенс", "Бостон Брюинз" - "Оттава Сенаторз", "Сент-Луис Блюз" - "Миннесота Уайлд" и "Сан -Хосе Шаркс "-" Эдмонтон Ойлерз ".

Примечательно, что "Вашингтон Кэпиталс", который во второй раз подряд завоевал Президентский кубок (победитель регулярного чемпионата НХЛ), вступит в борьбу 14 апреля, когда проведет первый матч своей серии против "Торонто Мэйпл Лифс".

Добавим, что в других сериях "Чикаго Блэкхокс" сойдется с "Нэшвилл Предаторс", а "Анахайм Дакс" противостоять "Калгари Флэймз".