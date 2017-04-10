Определились все пары розыгрыша Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. После последних сыгранных поединков регулярного чемпионата НХЛ стали известными пары команд первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
"Питтсбург Пингвинс" начнет защищать свой титул обладателя Кубка Стэнли 13-го апреля, когда стартует плей-офф 2017 года. Действующему чемпиону, который занял второе место в Московском дивизионе, на своей площадке необходимо будет бороться с "Коламбус Блю Джекетс", которые заняли там третье место.
Также в этот день состоятся еще четыре игры (гости указаны первыми): "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Монреаль Канадиенс", "Бостон Брюинз" - "Оттава Сенаторз", "Сент-Луис Блюз" - "Миннесота Уайлд" и "Сан -Хосе Шаркс "-" Эдмонтон Ойлерз ".
Примечательно, что "Вашингтон Кэпиталс", который во второй раз подряд завоевал Президентский кубок (победитель регулярного чемпионата НХЛ), вступит в борьбу 14 апреля, когда проведет первый матч своей серии против "Торонто Мэйпл Лифс".
Добавим, что в других сериях "Чикаго Блэкхокс" сойдется с "Нэшвилл Предаторс", а "Анахайм Дакс" противостоять "Калгари Флэймз".