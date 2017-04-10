Визначились усі пари розіграшу Кубка Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Після останніх зіграних поєдинків регулярного чемпіонату НХЛ стали відомими пари команд першого раунду розіграшу Кубка Стенлі, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
“Піттсбург Пінгвінс” почне захищати свій титул володаря Кубка Стенлі 13-го квітня, коли стартуватиме плей-оф 2017 року. Чинному чемпіонові, який посів друге місце в Столичному дивізіоні, на своєму майданчику необхідно буде боротися із “Коламбус Блю Джекетс”, які зайняли там третє місце.
Також в цей день відбудуться ще чотири гри (гості вказані першими): “Нью-Йорк Рейнджерс” — “Монреаль Канадієнс”, “Бостон Брюїнс” — “Оттава Сенаторс”, “Сент-Луїс Блюз” — “Міннесота Вайлд” і “Сан-Хосе Шаркс”-“Едмонтон Ойлерс”.
Примітно, що “Вашингтон Кепіталс”, який вдруге поспіль завоював Президентський кубок (переможець регулярного чемпіонату НХЛ), вступить в боротьбу 14-го квітня, коли проведе перший матч своєї серії проти “Торонто Мейпл Ліфс”.
Додамо, що в інших серіях “Чикаго Блекхокс” зійдеться із “Нешвіл Предаторс”, а “Анахайм Дакс” протистоятиме “Калгарі Флеймс”.