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Определились призовые украинских обладателей медалей Европейских игр

Киев • УНН

 • 8322 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook сообщил о суммах призовых для украинских спортсменов на Европейских играх в Минске, передает УНН.

Определились призовые украинских обладателей медалей Европейских игр

Министерство молодежи и спорта будет награждать 50 тыс. грн обладателей "золота", 40 тыс. грн предусмотрено серебряным призерам и 25 тыс. - "бронзовым".

В случае завоевания одним спортсменом нескольких наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них. Например, две бронзовые медали, спортсмен получит 50 000 грн. По два "золота" 100000 тыс. Грн. и т.д.

Отмечается, что призовые выросли вдвое по сравнению с первыми европейскими играми в Баку-2015. Тогда они составляли: 25 тыс. Грн. за "золото", 20 тыс. - за "серебро" и 12,5 тыс. - за "бронзу".

Напомним, что после двух соревновательных дней Украина находится в числе тройки лидеров медального зачета ЕИ.

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