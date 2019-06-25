Определились призовые украинских обладателей медалей Европейских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook сообщил о суммах призовых для украинских спортсменов на Европейских играх в Минске, передает УНН.
Министерство молодежи и спорта будет награждать 50 тыс. грн обладателей "золота", 40 тыс. грн предусмотрено серебряным призерам и 25 тыс. - "бронзовым".
В случае завоевания одним спортсменом нескольких наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них. Например, две бронзовые медали, спортсмен получит 50 000 грн. По два "золота" 100000 тыс. Грн. и т.д.
Отмечается, что призовые выросли вдвое по сравнению с первыми европейскими играми в Баку-2015. Тогда они составляли: 25 тыс. Грн. за "золото", 20 тыс. - за "серебро" и 12,5 тыс. - за "бронзу".
Напомним, что после двух соревновательных дней Украина находится в числе тройки лидеров медального зачета ЕИ.