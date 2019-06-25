Визначились призові українських володарів медалей Європейських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці в Facebook повідомив про суми призових для українських спортсменів на Європейських іграх у Мінську, передає УНН.
Міністерством молоді та спорту буде нагороджувати 50 тис. грн володарів "золота", 40 тис. грн передбачено срібним призерам і 25 тис. – "бронзовим".
У випадку завоювання одним спортсменом кількох нагород, він отримає заслужені призові за кожну з них. Наприклад, за дві бронзові медалі, спортсмен отримає 50 000 грн. За два "золота" 100 000 тис. грн. і т.д.
Зазначається, що призові виросли вдвічі у порівнянні із першими Європейськими іграми в Баку-2015. Тоді вони складали: 25 тис. грн. за "золото", 20 тис. - за "срібло" і 12,5 тис. - за "бронзу".
Нагадаємо, що після двох змагальних днів Україна знаходиться в числі трійки лідерів медального заліку ЄІ.