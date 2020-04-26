Определились финалисты киберфутбольного турнира с участием игроков "Динамо"

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 3396 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 25074 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 44261 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 63710 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100068 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104832 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130409 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130126 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Определились финалисты киберфутбольного турнира с участием игроков "Динамо"

Определились финалисты киберфутбольного турнира с участием игроков "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Футболисты киевского "Динамо" провели групповой этап турнира по FIFA 20 - "Dynamo Kyiv Friendly Cup", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

В квартете “А” сильнейшим оказался защитник молодежной команды “Динамо” Денис Кузык. Он получил 9 очков и соответственно три победы над своими соперниками, обыграв Кирилла Попова со счетом 1:0, Александра Андриевского — 3:1 и Бенито 2:0.

А в группе “В” победу праздновал Виталий Муха (киберфутболист), который сначала разошелся миром 2:2 с Владимиром Бражком, а затем победил Дениса Попова 3:0 и Ибрагима Каргбо 5:2.

Отметим, что 26 апреля состоятся решающие поединки. В матче за третье место сойдутся Кирилл Попов и Денис Попов, а в финальной игре победителя турнира определят Денис Кузык и Виталий Муха.

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