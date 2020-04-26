Визначились фіналісти кіберфутбольного турніру за участі гравців "Динамо"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Футболісти київського "Динамо" провели груповий етап турніру з FIFA 20 – "Dynamo Kyiv Friendly Cup", інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

У квартеті “А” найсильнішим виявився захисник молодіжної команди “Динамо” Денис Кузик. Він здобув 9 очок та відповідно три перемоги над своїми суперниками, обігравши Кирила Попова з рахунком 1:0, Олександра Андрієвського — 3:1 та Беніто 2:0.

А в групі “В” перемогу святкував Віталій Муха (кіберфутболіст), який спочатку розійшовся миром 2:2 із Володимиром Бражком, а потім переміг Дениса Попова 3:0 та Ібрагіма Каргбо 5:2.

Відзначимо, що 26-го квітня відбудуться вирішальні поєдинки. У матчі за третє місце зійдуться Кирило Попов та Денис Попов, а у фінальній грі переможця турніру визначать Денис Кузик та Віталій Муха.

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