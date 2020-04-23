ФК "Динамо" анонсував проведення кіберфутбольного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Київське "Динамо" організувало кіберфутболньий турнір з FIFA 20 – "Dynamo Kyiv Friendly Cup", інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
У турнірі, який пройде 25 і 26 квітня, беруть участь: Денис Попов, Беніто, Олександр Андрієвський, Ібрагім Каргбо, Денис Кузик, Володимир Бражко, Кирило Попов та кіберфутболіст Віталій Муха.
Вісім гравців будуть поділені на дві групи, A та B, по 4 гравці. В групі А, яка пройде 25 квітня з 12:00 до 14:00 години, будуть грати: Беніто (“Ювентус”), Олександр Андрієвський (“Атлетіко” Мадрид), Денис Кузик (“Ліверпуль”) та Кирило Попов (“Барселона”).
У групі B, яка грається 25 квітня з 14:00 до 16:00 години, будуть виступати: Денис Попов (“Реал” Мадрид), Володимир Бражко (“Манчестер Сіті”), Ібрагім Каргбо (“ПСЖ”) та Віталій Муха (“Динамо” Київ).
Перші місця у своїх групах зіграють 26 квітня за перемогу в турнірі о 14:50 в форматі Best Of 2 — грається два матчі, за сумою яких визначається переможець. У випадку нічиєї запускається ще один матч і гравці грають до першого забитого м’яча. Гравці, які посіли другі місця в групах, будуть грати о 14:00 годині 26 квітня.
Додамо також, трансляції будуть проходити на клубному каналі “Динамо” у “Youtube”.