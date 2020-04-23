ФК "Динамо" анонсировал проведение киберфутбольного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Киевское "Динамо" организовало киберфутболньий турнир по FIFA 20 - "Dynamo Kyiv Friendly Cup", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
В турнире, который пройдет 25 и 26 апреля, принимают участие: Денис Попов, Ибрагим Бенито, Александр Андриевский, Ибрагим Каргбо, Денис Кузык, Владимир Бражко, Кирилл Попов и киберфутболист Виталий Муха.
Восемь игроков будут разделены на две группы, A и B, по 4 игрока. В группе А, которая пройдет 25 апреля с 12:00 до 14:00, будут играть: Бенито (“Ювентус”), Александр Андриевский (“Атлетико” Мадрид), Денис Кузык (“Ливерпуль”) и Кирилл Попов (“Барселона”).
В группе B, которая играет 25 апреля с 14:00 до 16:00, будут выступать Денис Попов (“Реал”), Владимир Бражко (“Манчестер Сити”), Ибрагим Каргбо (“ПСЖ”) и Виталий Муха (“Динамо” Киев).
Первые места в своих группах сыграют 26 апреля за победу в турнире в 14:50 в формате Best Of 2 — играет два матча, по сумме которых определяется победитель. В случае ничьей запускается еще один матч и игроки играют до первого забитого мяча. Игроки, занявшие вторые места в группах, будут играть в 14:00 часов 26 апреля.
Добавим также, трансляции будут проходить на клубном канале “Динамо” в “Youtube”.