ФК "Динамо" анонсировал проведение киберфутбольного турнира

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 21325 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70136 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100152 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126601 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127651 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170083 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121286 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 104906 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103054 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ФК "Динамо" анонсировал проведение киберфутбольного турнира

ФК "Динамо" анонсировал проведение киберфутбольного турнира

Киев  •  УНН

 • 13340 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Киевское "Динамо" организовало киберфутболньий турнир по FIFA 20 - "Dynamo Kyiv Friendly Cup", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

В турнире, который пройдет 25 и 26 апреля, принимают участие: Денис Попов, Ибрагим Бенито, Александр Андриевский, Ибрагим Каргбо, Денис Кузык, Владимир Бражко, Кирилл Попов и киберфутболист Виталий Муха.

Восемь игроков будут разделены на две группы, A и B, по 4 игрока. В группе А, которая пройдет 25 апреля с 12:00 до 14:00, будут играть: Бенито (“Ювентус”), Александр Андриевский (“Атлетико” Мадрид), Денис Кузык (“Ливерпуль”) и Кирилл Попов (“Барселона”).

В группе B, которая играет 25 апреля с 14:00 до 16:00, будут выступать Денис Попов (“Реал”), Владимир Бражко (“Манчестер Сити”), Ибрагим Каргбо (“ПСЖ”) и Виталий Муха (“Динамо” Киев).

Первые места в своих группах сыграют 26 апреля за победу в турнире в 14:50 в формате Best Of 2 — играет два матча, по сумме которых определяется победитель. В случае ничьей запускается еще один матч и игроки играют до первого забитого мяча. Игроки, занявшие вторые места в группах, будут играть в 14:00 часов 26 апреля.

Добавим также, трансляции будут проходить на клубном канале “Динамо” в “Youtube”.

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