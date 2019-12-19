Определились чемпионы Украины по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Чемпионами Украины среди мужчин и женщин в шахматах стали Евгений Штембуляк и Наталья Жукова, передает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Штембуляк торжествовал с 7 набранными очками, "серебряный" призер - Юрий Криворучко - 6,5. 5,5 очков и "бронза" в активе Андрея Волокитина.
Чемпионка Украины среди женщин - Наталья Жукова - 7 очков, второе место с результатом также 7 очков заняла Юлия Осьмак, третьей финишировала Елена Мартинкова - 5 очков.
Напомним, что двое украинок стали чемпионками юниорского ЧЕ по шахматам.