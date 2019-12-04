Дві українки стали чемпіонками юніорського ЧЄ з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Змаганнями з блискавичної гри у Таллінні (Естонія) завершився чемпіонат Європи з рапіду та бліцу серед юнаків та дівчат. Про це сказано на сайті Федерації шахів України, передає УНН.
В останній день змагань українці здобули дві золотих медалі та одну “срібну”. Анастасії Дубовик і Анастасії Гнатишин не було рівних відповідно серед 14-річних та 10-річних, а Олексій Карвацький став другим (юнаки до 10 років).
А розпочався чемпіонат змаганнями зі швидких шахів, в яких українські шахісти вибороли чотири медалі:
Марія Манько — 2 місце (дівчата до 12 років)
Дубневич Максим — 2 місце (юнаки до 10 років)
Нєженцев Кирило — 2 місце (юнаки до 8 років)
Величко Софія — 2 місце (дівчата до 8 років).
Як повідомлялося раніше, українець виборов звання чемпіона світу з шахів серед 20-річних.