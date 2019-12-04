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Дві українки стали чемпіонками юніорського ЧЄ з шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Змаганнями з блискавичної гри у Таллінні (Естонія) завершився чемпіонат Європи з рапіду та бліцу серед юнаків та дівчат. Про це сказано на сайті Федерації шахів України, передає УНН.

В останній день змагань українці здобули дві золотих медалі та одну “срібну”. Анастасії Дубовик і Анастасії Гнатишин не було рівних відповідно серед 14-річних та 10-річних, а Олексій Карвацький став другим (юнаки до 10 років).

А розпочався чемпіонат змаганнями зі швидких шахів, в яких українські шахісти вибороли чотири медалі:

Марія Манько — 2 місце (дівчата до 12 років)

Дубневич Максим — 2 місце (юнаки до 10 років)

Нєженцев Кирило — 2 місце (юнаки до 8 років)

Величко Софія — 2 місце (дівчата до 8 років).

Як повідомлялося раніше, українець виборов звання чемпіона світу з шахів серед 20-річних.

Українські Національні Новини

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