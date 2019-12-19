Визначились чемпіони України з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Чемпіонами України серед чоловіків та жінок у шахах стали Євген Штембуляк і Наталя Жукова, передає УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Штембуляк тріумфував із 7 набраними очками, "срібний" призер - Юрій Криворучко - 6,5. 5,5 очок та "бронза" в активі Андрія Волокітіна.
Чемпіонка України серед жінок - Наталя Жукова - 7 очок, друге місце із результатом також 7 очок посіла Юлія Осьмак, третьою фінішувала Олена Мартинкова - 5 очок.
Нагадаємо, що двоє українок стали чемпіонками юніорського ЧЄ з шахів.