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Визначились чемпіони України з шахів

Визначились чемпіони України з шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Чемпіонами України серед чоловіків та жінок у шахах стали Євген Штембуляк і Наталя Жукова, передає УНН з посиланням на Федерацію шахів України.

Штембуляк тріумфував із 7 набраними очками, "срібний" призер - Юрій Криворучко - 6,5. 5,5 очок та "бронза" в активі Андрія Волокітіна.

Чемпіонка України серед жінок - Наталя Жукова - 7 очок, друге місце із результатом також 7 очок посіла Юлія Осьмак, третьою фінішувала Олена Мартинкова - 5 очок.

Нагадаємо, що двоє українок стали чемпіонками юніорського ЧЄ з шахів.

Українські Національні Новини

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