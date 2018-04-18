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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Определились арбитры полуфиналов Кубка Украины по футболу

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Федерация футбола Украины объявила список арбитров, которые будут проводить поединки 1/2 финала Кубка Украины по футболу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Определились арбитры полуфиналов Кубка Украины по футболу

Поединок “Шахтер” — “Мариуполь” будет обслуживать киевлянин Евгений Арановский. Ассистентами назначены — Плужник А. А. (Харьков), Володин В. В. (Херсон), 4-й арбитр — Шурман Д. Л. (Киевская обл.), Наблюдатель арбитража — Петров В. Д. (Харьков).

Матч “Днепр-1” — “Динамо” пройдет на “Днепр-Арене” с участием главного рефери Ярослава Козика из Мукачево.

Ассистентами будут выступать Алехин И. М. (Хмельницкий) и Шлончак С. М. (Черкассы), 4-й арбитр — Абдула А. Б. (Харьков).

Заметим, что оба противостояния стартовать завтра в 19:00.

Украинские Национальные Новости

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