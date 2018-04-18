Определились арбитры полуфиналов Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Федерация футбола Украины объявила список арбитров, которые будут проводить поединки 1/2 финала Кубка Украины по футболу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Поединок “Шахтер” — “Мариуполь” будет обслуживать киевлянин Евгений Арановский. Ассистентами назначены — Плужник А. А. (Харьков), Володин В. В. (Херсон), 4-й арбитр — Шурман Д. Л. (Киевская обл.), Наблюдатель арбитража — Петров В. Д. (Харьков).
Матч “Днепр-1” — “Динамо” пройдет на “Днепр-Арене” с участием главного рефери Ярослава Козика из Мукачево.
Ассистентами будут выступать Алехин И. М. (Хмельницкий) и Шлончак С. М. (Черкассы), 4-й арбитр — Абдула А. Б. (Харьков).
Заметим, что оба противостояния стартовать завтра в 19:00.