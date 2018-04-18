Визначились арбітри півфіналів Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Федерація футболу України оголосила список арбітрів, які проводитимуть поєдинки 1/2 фіналу Кубку України з футболу, передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації.
Поєдинок “Шахтар” — “Маріуполь” обслуговуватиме киянин Євгеній Арановський. Асистентами призначені — Плужник О. О.(Харків), Володін В. В. (Херсон), 4-й арбітр — Шурман Д. Л. (Київська обл.), спостерігач арбітражу — Петров В. Д. (Харків).
Матч “Дніпро-1” — “Динамо” пройде на “Дніпро-Арені” за участі головного рефері Ярослава Козика з Мукачево.
Асистентами виступатимуть Альохін І. М. (Хмельницький) і Шлончак С. М. (Черкаси), 4-й арбітр — Абдула А. Б. (Харків).
Зауважимо, що обидва протистояння стартуватимуть завтра о 19:00.