Определены руководители трех районов в Ровенской области

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15 марта, 19:03 • 111880 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157072 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132015 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124946 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109653 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103941 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100415 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130704 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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РОВНО-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Стали известны победители конкурса Национального агентства по вопросам труда на должность председателей Млыновской, Березнивской и Дубровицкой райгосадминистраций. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.

По результатам собеседования и тестирования Млыновским районом будет руководить 47-летний помощник народного депутата Петр Рухер. Он выиграл отбор у пяти претендентов.

Дубровицкой РГА хотели управлять шесть человек. Конкурсная комиссия выбрала победителем 43-летнего Николая Петрушко, который работает директором местного коммунального предприятия.

Пятеро претендовали на должность председателя Березнивской РГА. Комиссия предпочтение предоставила 39-летнему Виталию Люшину, который работает техническим директором коммерческой структуры.

Назначить на должности отобранных комиссией претендентов должен Глава государства. Впервые председателей РГА будут назначать по результатам открытого конкурсного отбора.

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