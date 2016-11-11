Определены руководители трех районов в Ровенской области

По результатам собеседования и тестирования Млыновским районом будет руководить 47-летний помощник народного депутата Петр Рухер. Он выиграл отбор у пяти претендентов.

Дубровицкой РГА хотели управлять шесть человек. Конкурсная комиссия выбрала победителем 43-летнего Николая Петрушко, который работает директором местного коммунального предприятия.

Пятеро претендовали на должность председателя Березнивской РГА. Комиссия предпочтение предоставила 39-летнему Виталию Люшину, который работает техническим директором коммерческой структуры.

Назначить на должности отобранных комиссией претендентов должен Глава государства. Впервые председателей РГА будут назначать по результатам открытого конкурсного отбора.