Определены руководители трех районов в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Стали известны победители конкурса Национального агентства по вопросам труда на должность председателей Млыновской, Березнивской и Дубровицкой райгосадминистраций. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.
По результатам собеседования и тестирования Млыновским районом будет руководить 47-летний помощник народного депутата Петр Рухер. Он выиграл отбор у пяти претендентов.
Дубровицкой РГА хотели управлять шесть человек. Конкурсная комиссия выбрала победителем 43-летнего Николая Петрушко, который работает директором местного коммунального предприятия.
Пятеро претендовали на должность председателя Березнивской РГА. Комиссия предпочтение предоставила 39-летнему Виталию Люшину, который работает техническим директором коммерческой структуры.
Назначить на должности отобранных комиссией претендентов должен Глава государства. Впервые председателей РГА будут назначать по результатам открытого конкурсного отбора.