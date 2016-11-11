Визначено керівників трьох районів Рівненщини
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Стали відомі переможці конкурсу Національного агентства з питань праці на посаду голів Млинівської, Березнівської та Дубровицької райдержадміністрацій. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Рівненської ОДА.
За результатами співбесіди та тестування Млинівським районом керуватиме 47-річний помічник народного депутата Петро Рухер. Він виграв відбір у п’яти претендентів.
Дубровицькою РДА хотіли керувати шестеро осіб. Конкурсна комісія обрала переможцем 43-річного Миколку Петрушка, який працює директором місцевого комунального підприємства.
П’ятеро претендували на посаду голови Березнівської РДА. Комісія перевагу надала 39-річному Віталію Люшину, який працює технічним директором комерційної структури.
Призначити на посади відібраних комісією претендентів має Глава держави. Це вперше голів РДА призначатимуть за результатами відкритого конкурсного відбору.