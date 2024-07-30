Визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай приблизил потенциальную встречу Президента Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина. Однако, еще рано говорить, когда эта договоренность будет достигнута. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Украинско-китайский диалог очень динамично развивается, особенно в этом году. Мы убеждены, что он продолжит развиваться на разных уровнях. Будут еще и встречи, и разговоры - сказал Тихий.

Он отметил, что работа над встречей лидеров Украины и Китая - это постоянная работа, которая ведется.

«Приблизила ли встреча, переговоры министра Кулебы в Китай потенциальную встречу лидеров Украины и Китая - бесспорно приблизила. Но, когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута пока рановато говорить», - рассказал Тихий.

Дополнение

Украина пригласила Китай участвовать в как минимум в промежуточных встречах, которые будут по пунктам Украинской формулы мира. Китайская сторона внимательно восприняла это предложение.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что во время рабочего визита главы МИД Дмитрия Кулебы в КНР - Пекин подтвердил, что не будет поставлять оружие в РФ и поддерживает Украину.