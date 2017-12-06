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Визит китайской делегации к Гройсману связан с кредитом ГПЗКУ - СМИ

Визит китайской делегации к Гройсману связан с кредитом ГПЗКУ - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12656 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Вчера, 5 декабря, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с правительственной делегацией Китая. По данным СМИ, визит вице-премьера Государственного Совета Китая Ма Каем в Украину связан с назревшим между нашими странами серьезный кредитный конфликтом. Об этом пишут “Экономические известия”, передает УНН.

Речь о кредите в размере 1,5 млрд долларов, который Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины получила от Китая в 2012 году.

“Непосредственным инвестором и партнером украинского зернового гиганта стала китайская компания ССЕС.

Согласно условиям кредита, наша страна взяла на себя обязательство отгружать Китаю 2 млн. тонн зерна ежегодно, обслуживать тело кредита (оплачивать проценты), ну и, конечно же, со временем его погашать.

В июне 2017 года ГПЗКУ осуществил первый и пока последний денежный платеж, направленный на обслуживание китайского кредита”, - отмечает издание.

По данным “Экономических известий”, сегодня китайская сторона обеспокоена тем, что Украина и вовсе пытается уйти от необходимости обслуживать и погашать многомиллиардный кредит, поскольку предприятия ГПЗКУ выводят из под контроля корпорации.

“В сентябре Кабмин назначил нового исполняющего обязанности руководителя ГПЗКУ. Им стал Дмитрий Гавриш, не имеющий никакого отношения к предприятию ранее, однако имеющий реноме успешного ликвидатора различных субъектов хозяйственной деятельности.

С его приходом, ГПЗКУ начала очень активно тратить имеющиеся на счетах средства на “модернизацию подконтрольных мукомольных предприятий” в разных регионах страны. Все эти платежи, согласно условиям кредита, доступны для ознакомления китайской стороне. Однако, напугало кредитора не это, а тот факт, что большие суммы государственных средств Гавраш тратить на заводы, которые сейчас активно выводятся из-под контроля ГПЗКУ с целью дальнейшей приватизации. Происходит это путем судебного спора между корпорацией и ДАК “Хлеб Украина”, в которых ГПЗКУ сознательно проигрывает. Китайская сторона при этом прекрасно понимает, что если вывести из-под контроля зерновой корпорации основные производственные мощностя, то кредит ССЕС отдавать уже будет некому”, - отмечается в статье.

Напомним, как сообщал УНН, и.о. председателя ГПЗК Дмитрий Гавриш был назначен на эту должность Кабмином с нарушением процедуры. Ранее этот человек работал в компании "Мостострой" бывшего регионала Владимира Продивуса и вероятно был фигурантом уголовных производств по факту уклонения от уплаты налогов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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