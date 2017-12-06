Візит китайської делегації до Гройсмана пов'язаний з кредитом ДПЗКУ - ЗМІ

Мова про кредит в розмірі 1,5 млрд доларів, який Державна продовольчо-зернова корпорація України отримала від Китаю в 2012 році.

"Безпосереднім інвестором і партнером українського зернового гіганта стала китайська компанія ССЕС.

Згідно з умовами кредиту, Україна взяла на себе зобов'язання відвантажувати Китаю 2 млн тонн зерна щорічно, обслуговувати тіло кредиту (оплачувати відсотки), ну і, звичайно ж, з часом його погашати.

У червні 2017 року ДПЗКУ здійснив перший і поки останній грошовий платіж, спрямований на обслуговування китайського кредиту", - зазначає видання.

За даними "Економічних вістей", сьогодні китайська сторона стурбована тим, що Україна і зовсім намагається піти від необхідності обслуговувати і погашати багатомільярдний кредит, оскільки підприємства ДПЗКУ виводять з під контролю корпорації.

"У вересні Кабмін призначив нового виконуючого обов'язки керівника ДПЗКУ. Ним став Дмитро Гавриш, який не має ніякого відношення до підприємства раніше, однак має реноме успішного ліквідатора різних суб'єктів господарської діяльності.

З його приходом, ДПЗКУ почало дуже активно витрачати наявні на рахунках кошти на "модернізацію підконтрольних борошномельних підприємств" в різних регіонах країни. Всі ці платежі, згідно з умовами кредиту, доступні для ознайомлення китайській стороні. Однак, налякало кредитора не це, а той факт, що великі суми державних коштів Гавриш почав витрачати на заводи, які зараз активно виводяться з-під контролю ДПЗКУ з метою подальшої приватизації. Відбувається це шляхом судової суперечки між корпорацією і ДАК "Хліб України", в яких ДПЗКУ свідомо програє. Китайська сторона при цьому прекрасно розуміє, що якщо вивести з-під контролю зернової корпорації основні виробничі потужності, то кредит ССЕС віддавати вже буде нікому", - наголошується в статті.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в.о. голови ДПЗК Дмитро Гавриш був призначений на цю посаду Кабміном з порушенням процедури. Раніше ця людина працювала в компанії "Мостобуд" колишнього регіонала Володимира Продивуса і ймовірно був фігурантом кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків.