Военнослужащий из Кировоградской области погиб от разрыва гранаты
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. В зоне АТО от разрыва гранаты погиб 21-летний военнослужащий из пгт Помошная Олег Стасий. Информацию о гибели корреспонденту УНН-Центр подтвердил военный комиссар Добровеличковско-Ольшанского объединенного военного комиссариата Максим Татарченко.
"Согласно с полученным нами сообщением военнослужащий погиб в 3 утра 29 декабря. Было найдено тело военного. Причина смерти - самоубийство, от разрыва гранаты", - рассказал М.Татарченко.
По словам комиссара, О.Стасий, 1995 г. р. служил в пгт Десна Черниговской области.
Предварительно прощание с погибшим запланировано на 1 января 12:00 в пгт Помошная, откуда парень родом. О.Стасий был холостяком, у него остались родители.