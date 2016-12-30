Військовослужбовець з Кіровоградщини загинув від розриву гранати

"Згідно отриманого нами повідомлення, військовослужбовець загинув о 3-Й ранку 29 грудня. Було знайдено тіло військового. Причина смерті - самогубство, від розриву гранати", - розповів М.Татарченко.

За словами комісара, О.Стасій, 1995 р. н., служив в смт Десна Чернігівської області.

Попередньо прощання з загиблим заплановано на 1 січня 0 12.00 в смт Помічна, звідки молодик родом. О.Стасій був неодруженим, у нього залишились батьки.