Військовослужбовець з Кіровоградщини загинув від розриву гранати
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. У зоні АТО від розриву гранати загинув 21-річний військовослужбовець з смт Помічна Олег Стасій. Інформацію про загибель кореспонденту УНН-Центр підтвердив військовий комісар Добровеличківсько-Вільшанського об'єднаного військового комісаріату Максим Татарченко.
"Згідно отриманого нами повідомлення, військовослужбовець загинув о 3-Й ранку 29 грудня. Було знайдено тіло військового. Причина смерті - самогубство, від розриву гранати", - розповів М.Татарченко.
За словами комісара, О.Стасій, 1995 р. н., служив в смт Десна Чернігівської області.
Попередньо прощання з загиблим заплановано на 1 січня 0 12.00 в смт Помічна, звідки молодик родом. О.Стасій був неодруженим, у нього залишились батьки.