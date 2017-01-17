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Военнослужащий покончил жизнь самоубийством на Буковине

Военнослужащий покончил жизнь самоубийством на Буковине

Киев • УНН

 • 8601 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Буковинские правоохранители выясняют обстоятельства смерти военнослужащего, который, по предварительной версии, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Тело молодого человека без признаков жизни обнаружено местными жителями 14 января в обед в селе Вартиковцы Кельменецкого района. Выехав на место происшествия, следственно-оперативной группой было установлено лицо погибшего. Им оказался 23-летний житель Сокирянского района. При мужчине было удостоверение военнослужащего.

Как выяснилось, смерть наступила в результате проникающего ранения правого виска головы. На месте изъяли пневматический пистолет марки "Флобер-4мм", из которого и был произведен выстрел.

По предварительным выводам, мужчина сам покончил с собой. В рамках расследования уголовного производства назначен ряд экспертиз, предусмотренных Уголовно-процессуальным законодательством.

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