Військовослужбовець покінчив з життям самогубством на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Буковинські правоохоронці з'ясовують обставини смерті військовослужбовця, який, за попередньою версією, покінчив з життям самогубством. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.
Тіло молодого чоловіка без ознак життя виявлено місцевими жителями 14 січня в обід у селі Вартиківці Кельменецького району. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативною групою було встановлено особу загиблого. Ним виявився 23-річний житель Сокирянського району. При чоловікові було посвідчення військовослужбовця.
Як з’ясувалося, смерть настала внаслідок проникаючого поранення правої скроні голови. На місці вилучено пневматичний револьвер марки “Флобер-4мм”, з якого й було зроблено постріл.
За попередніми висновками, чоловік сам вкоротив собі віку. У рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, передбачених Кримінально-процесуальним законодавством.