Военно-Морские Силы Украины за минувшие сутки нанесли потери российским оккупантам: уничтожены 12 боевиков, склад и военная техника

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“Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 12 окупантов, 1 хранилище с боеприпасами, 2 единицы автомобильной техники и 31 квадрокоптер. Окончательные потери врага уточняются”, - говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, ВМС сообщали, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей. Также за сутки Керчь-Еникальским проливом 15 судов России совершили проход к Черному морю.