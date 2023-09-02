Військово-Морські Сили України за минулу добу завдали втрат російським окупантам: знищено 12 бойовиків, склад та військова техніка

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“Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації. Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 12 окупантів, 1 сховище з боєприпасами, 2 одиниці автомобільної техніки та 31 квадрокоптер. Остаточні втрати ворога уточнюються”, - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо

Сьогодні, ВМС повідомляли, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів. Також за добу Керч-Єнікальською протокою 15 суден рф здійснили прохід до Чорного моря.