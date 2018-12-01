Военный в Одессе устроил стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В военной части А2393 военнослужащий открыл стрельбу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативное командование "Пивдень".
"К сожалению среди военнослужащих имел случай, порочащей и подрывающий авторитет военнослужащих в обществе.
Так в ночное время 30.11.2018 в городе Одесса, военнослужащий из-за личной недисциплинированности совершил хулиганские действия, а именно после словесной перепалки с прохожими совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух", - сообщили в командовании.
Военный был задержан правоохранительными органами, что находились неподалеку. Пострадавших нет.
Назначено служебное расследование. За совершенное правонарушение военнослужащий будет уволен из рядов Вооруженных Сил Украины.
Напомним, Вооруженные Силы Украины согласно Указу Президента выполняют задачи в условиях военного положения и приведены в боевую готовность "Полная".