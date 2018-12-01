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Військовий в Одесі влаштував стрілянину

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У військовій частині А2393 військовослужбовець відкрив стрілянину. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативне командування “Південь”.

“На жаль серед військовослужбовців мав випадок, що ганьбить та підриває авторитет військовослужбовців в суспільстві.

Так у нічний час 30.11.2018 в місті Одеса, військовослужбовець із особистої недисциплінованості вчинив хуліганські дії, а саме після словесної перепалки з прохожими здійснив декілька пострілів з пістолета у повітря”, — повідомили у командуванні.

Військовий був затриманий правоохоронними органами, які знаходились неподалік. Постраждалих осіб не має.

Призначено службове розслідування. За скоєне правопорушення військовослужбовець буде звільнений з лав Збройних Сил України.

Нагадаємо, Збройні Сили України згідно Указу Президента виконують завдання в умовах воєнного стану та приведені в бойову готовність “Повна”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збройний інцидент у Києві: військового судитимуть за хуліганство

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